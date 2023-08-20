Balıkesir Bandırma'da 'sosyal market' devrede

Balıkesir'de Bandırma Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Sosyal Market’in açılış programı gerçekleştirildi.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Engelsiz Yaşam Kampı Projesi’nin ardından ülke çapında örnek teşkil edecek insan odaklı bir projeye daha imza attı. Ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelerin, kendilerine ücretsiz olarak verilen ve içerisinde 500 kredi puanı yüklü “Sosyal Kart” ile diledikleri temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine ulaşabileceği, tam 350 metrekare alan üzerine kurulan “Sosyal Market” hayata geçirildi.

Sosyal Market’in açılış programı büyük ilgi gördü.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili TBMM İdare Amiri Ensar Aytekin, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, önemli bir adımı daha hep birlikte attıklarını belirterek, "Bugün çevresine örnek teşkil edecek önemli bir projenin daha açılışını sizlerin katılımıyla birlikte gerçekleştiriyor, kentimizde kurduğumuz iyilik zincirine yeni bir halka kazandırmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Bir Süper Market görünümünde kurmuş olduğumuz Sosyal Market; ilçemizde yaşayan dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla hizmet verecektir. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz mağazamızda temel gıdadan, hijyen malzemesine kadar yaklaşık 25 çeşit ürün ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Aynı zamanda bu market içerisinde marka patenti yüzde yüz Bandırma Belediyesi’nde bulunan Halk Gıda ürünleri de yer almaktadır" dedi.

Halk Gıda çatısı altında Nohut, Fasulye ve Un ürünleri orijinal paketli bir şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu market aracılığıyla ulaşacağı kaydedildi.