Balıkçılar mutlu! Hayaldi, gerçek oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi amatör balıkçılığı geliştirmek amacıyla Batı Park Balıkçı Barınağı’nı modern bir tesise dönüştürdü. Batı Park Olta Balıkçıları ve Su Sporları Derneği Başkanı Kadir Tercanlı, "Hayal edemeyeceğimiz bir değişim oldu. Barınağımız artık daha güvenli ve modern bir yer” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise 7/24 vatandaşın huzuru ve mutluluğu için çalıştıklarını söyledi.SAMSUN (İGFA) - Amatör olta balıkçılarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yaptığımız çalışmalarda artık sona gelindi. Balıkçılarımız ve barınağı ziyaret edenler görüyoruz ki, mutlu” diye konuştu.

Amatör balıkçıların buluşma noktası Batı Park Balıkçı Barınağı’ndaki çalışmalarda sona gelindi. Barınakta uzun yıllardır yaşanan su ve tuvalet problemini çözen Samsun Büyükşehir Belediyesi buradaki sundurmaları kaldırıp alanı genişleterek yerine 171 adet modern kulübe inşa etti.

Çalışmalarda artık sona gelindiğini ifade eden Batı Park Olta Balıkçıları ve Su Sporları Derneği Başkanı Kadir Tercanlı, "Ön kapı girişinin yapımı ve rötuş işleri kaldı. Büyük çoğunluk bitti diyebiliriz. Şu hali ile bile yaşanan değişim hayal edilemeyecek kadar büyük. Ailelere yaraşır bir yer oldu. Ailesini alan artık hafta sonlarını burada geçiriyor. Samsun'a yakışır nezih bir yer oldu" dedi. Tercanlı, "Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendisinden. Eski hali ile şimdiki hali arasında dağlar kadar fark var. Başkanımız sadece buraya değil Samsun'un her köşesine imzasını attı. Köy yolları olsun, şehir yolları olsun her yerde Büyükşehir'in izi var. Şehirde yapılan her çalışmayı bizde yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Amatör balıkçılar da “Büyükşehir Belediyesi burada çalışma yapmadan önce burası tam biz mezbelelik idi” diyerek modern barınak için Başkan Mustafa Demir'e teşekkür etti.

BALIKÇI LOKANTASI DA PLANLANIYOR

Yapılan çalışmalar ile Batı Park Balıkçı Barınağı’nın halka açık modern bir tesis haline dönüştürüldüğünü söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Batı Park’ta konuşlanmış olan amatör olta balıkçılarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yaptığımız çalışmalarda artık sona gelindi. Balıkçılarımız ve barınağı ziyaret edenler görüyoruz ki mutlu. Görüntü kirliliğine neden olan tüm sundurma tipi barakaları yıktık. Her bir balıkçımız için tek tip beton barınaklar yaptık. Orada küçük bir balıkçı lokantası da planlıyoruz. Halkımız istediği zaman gidip taze balık yiyebilecek. Peyzaj çalışmalarını da bitirdiğimizde güzel bir açılış yapacağız. 7/24 vatandaşın huzuru ve mutluluğu için çalışıyoruz" diye konuştu.