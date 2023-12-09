BALBUCKS ikinci şubesini Avlu’ya açıyor

Gençlerin, fenomenlerin ve ünlülerin uğrak noktası haline gelen BALBUCKS’ın ikinci şubesi, Avlu Yaşam Merkezi’nde açılacak. Başkan Yücel Yılmaz’ın vizyonuyla hayata geçirilen BALBUCKS kafeler, yoğun istek üzerine ilerleyen zamanda 20 ilçenin tamamında şubeleşecek.BALIKESİR (İGFA) - Sadece Balıkesir’de yaşayanların değil, farklı şehirlerde yaşayanların, fenomenlerin ve ünlülerin de tercih ettiği Büyükşehir Belediyesi iştiraki BALBUCKS, ikinci şubesini açmaya hazırlanıyor. Tarihi Zağnos Paşa Camisi Meydanı’ndaki ilk şubesinin; dünyaca ünlü sıcak-soğuk içecekler, sandviç ve tatlılardan oluşan lezzetli ürünleri uygun fiyat politikasıyla vatandaşlara nezih bir ortamda sunması dolayısıyla 7’den 70’e herkesin uğrak noktası haline gelen BALBUCKS’ın, ikinci şubesi Avlu Yaşam Merkezi’ne açılacak.

Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği BALBUCKS, onların en çok tercih ettiği mekânlarda şubeleşerek uygun fiyatlı, kaliteli ve lezzetli ürünlere yüzde 50 daha ucuza ulaşmalarını sağlıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın vizyonuyla hayata geçirilen BALBUCKS kafeler, yoğun istek üzerine belirli periyotlarda 20 ilçenin tamamında şube açacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla BALBUCKS’ın ikinci şubesi çok yakında Avlu Yaşam Merkezi’nde açılışını yapacak.