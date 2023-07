BALBUCKS'a vatandaşlardan tam not

7’den 70’ herkese; dünya kahvelerini ve lezzetli ürünleri yüzde 50 daha ucuz fiyat politikası ile sunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BALBUCKS vatandaşlardan tam not aldı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Zağanos Paşa Camisi’nin meydanına bakan alanda Kurban Bayramı öncesi açtığı BALBUCKS ile sosyal belediyecilik adına yine güzel bir projeye imza attı. Dünyaca ünlü sıcak - soğuk içecekler, sandviç ve tatlılardan oluşan lezzetli ürünler; her kesimden insanın kolaylıkla temin edebilmesi için yüzde 50 daha ucuz olarak tezgâhta yer alıyor. 7’den 70’e herkesin keyifli bir zaman geçirebileceği mekânda 17 personel sabah 08.00’dan gece yarısına kadar hizmet veriyor. Hem fiyat hem de lezzet olarak vatandaşlardan tam not alan BALBUCKS, Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatı ile ilçelerde de şubeleşme çalışmalarına başladı.

BALBUCKS ŞUBELEŞECEK BALBUCKS’ın, fiyat politikası ile emeklilere ve özellikle öğrencilere hitap eden sosyal bir tesis olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Üniversitelerimizin ve insanlarımızın yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere 20 ilçemizin tamamında belirli periyotlarla BALBUCKS’ın şubelerini açmayı planlıyoruz. Yeni konseptimizde kahve, fresh, hafif, lezzetli ürünlerin dışında; peynirimizi, balımızı, zeytinimizi de Türkiye’ye tanıtacağız. Her yaştan vatandaşın gözde mekanı hakine gelen bu sosyal tesislerimiz şehrimize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun.” dedi.