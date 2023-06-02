Balbey Mahallesi’nde metruk yapılar yıkıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarihi Balbey Mahallesi’nde asayiş açısından mahallenin huzurunu bozan metruk yapıların yıkımını gerçekleştiriyor.ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi ayrıca görüntü kirliliğine neden olan alanlarda da temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Balbey 1.Etap Proje Alanı 28476 ada 5 parselde inşaat sürecine ilişkin yıkım işlemlerini tamamlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi 1.Etap Proje Alanı ile eş zamanlı olarak yenileme alanı sınırları içerisinde kalan diğer alanlara ilişkin olarak tespit, planlama ve tasarım projesi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Balbey Mahallesi ve Bölgesi Koruma Kentsel Yenileme Geliştirme Güzelleştirme Kültür ve Dayanışma Derneği'nin talebi üzerine mahallenin huzurunu bozan yerlerle ilgili tespit çalışması yapıldı.

KUDEB KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLÜYOR

Tespitin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve KUDEB (Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları) koordinatörlüğünde çalışma yapıldı. Yapılan tespitler sonucu alanın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapıların yıkımı gerçekleştirildi. Balbey Mahallesi’nde bahçe duvarı, kapı-pencere açıklıklarının kapatılması gibi işlemler de Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve KUDEB koordinatörlüğünde yürütülüyor.