Balavca Deresi ve çevresinde temizlik seferberliği

Muğla'nın Milas ilçesi Balavca Deresi'nde kötü kokunun önlenmesi ve çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla bin 500 metre temizlik çalışması tamamlanırken derenin etrafına bin 600 metre korkuluk yapıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi yaz mevsiminin yaklaşması üzerine Milas’ta kötü konun oluşmaması için Balavca Deresi'nde temizlik devam ediyor.

Ekipler toplam 4 bin metrelik temizlik çalışmasının bin m500 metresini tamamlanırken dere etrafında güvenlik önlemlerinin alınması adına bin 600 metre korkuluk çalışması yapıldı.

Tek tip olarak yapılan ve kent dekorasyonuna da uyan korkuluklar mahalle sakinleri tarafından memnuniyet ile karşılandı.