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Balatçık İZBAN durağı sözleşmesi imzalandı

YAŞAM 25.05.2023, 10:24
Balatçık İZBAN durağı sözleşmesi imzalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığında işletilen İZBAN Banliyö Hattının Çiğli ilçesindeki Egekent ve Ulukent istasyonları arasına Katip Çelebi Üniversitesi istasyonu inşa edilecek. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalandığını duyurdu.İZMİR (İGFA) - İzmir’de kent içi raylı sistemin önemli ayağını oluşturan İZBAN’a iki istasyon daha ekleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi vatandaşların İZBAN’a erişimini kolaylaştırmak için Konak ilçesine Lale, Çiğli ilçesine ise Katip Çelebi istasyonlarını kazandıracak. Çiğli’de Egekent ile Ulukent istasyonları arasında yer alacak Katip Çelebi Üniversitesi İZBAN istasyonu Ahmet Efendi ve Balatçık Mahallesi sakinleri ile üniversite öğrencilerinin ulaşımını kolaylaştıracak.

GÜMRÜKÇÜ: “50 BİN VATANDAŞA HİZMET VERECEK”

Uzun süredir Çiğli’ye bir İZBAN durağı daha kazandırılması için girişimlerde bulunan Başkan Gümrükçü, “İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalandı. Yer tesliminin ardından başlayacak imalat çalışmaları 18 ayda bitirilecek. Yapım çalışmalarının en hızlı şekilde tamamlanması adına sürecin takipçisi olacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e ve İZBAN yönetimine çok teşekkür ederim. Uzun süredir bu istasyonun yapılması için bir takım görüşmeleri gerçekleştirdik. İlçemizde yer alan Katip Çelebi Üniversitesi binlerce öğrenciye öğrenim imkanı sunuyor. Öğrencilerimizin okula gidip gelirken zorlanmaması için bu istasyona gerçekten ihtiyaç vardı. Bunun yanı sıra yeni açılacak olan Avrupa’nın en büyük Diş Hekimliği Fakültesi’nin de hizmete girmesiyle beraber vatandaşlarımız hastaneye ulaşım anlamında herhangi bir zorluk çekmeyecek. Katip Çelebi Üniversitesi durağı, Balatçık ve Harmandalı bölgesinde ikamet eden 50 bin vatandaşımıza büyük bir ulaşım kolaylığı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

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