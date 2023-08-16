Bakan Uraloğlu 'Ulusal Staj'da gençlerle buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde "Ulusal Staj Programı Kariyer Buluşması" kapsamında stajyer öğrencilerle bir araya geldi.ANKARA (İGFA)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, stajyer öğrencilerle bir araya gelerek, gençlere önemli mesajlar verdi.

Başarıya giden yolda disiplinin çok büyük önemi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Ne tür bir iş yapıyor olursak olalım, disiplinli ve düzenli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Aynı zamanda dürüstlük hayatta kazanılmış en değerli hazinelerden biridir. Söz verilenin yerine getirilmesi, işlerin dürüstlük çerçevesinde yürütülmesi gerekir. Hiçbir gayret, hiçbir emek asla karşılıksız kalmaz" dedi.

Bakan Uraloğlu, "Bol bol spor yapın. Başarı için disiplin şart. En önemlisi ise kesinlikle doğru kaynaklardan beslenin. Ambalajlı ürünlere dikkat edin. Öğrencilik ve iş hayatım boyunca hep disiplinli olmaya çalıştım. Yokluğa rağmen hiç pes etmedim. Küçücük bir evde 3 arkadaş kalıyorduk. Aynı çorabı her akşam yıkayıp uygun bir yere asıp, kuruduktan sonra sabah giyerdim. Benim için her şey yerli yerinde olacak. Ne iş yapıyorsak bir kuralı ve disiplini olması şart. Disiplin ve kurallar sizi yorabilir ama başarının en temel şartları bunlar. Asla zarar gelmez" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN DOĞRU BESLENMEK GEREKİR

Bakan Uraloğlu, "Dünya da bilgiye ulaşma anlamında hiçbir engelimiz yok. Sosyal medya bu anlamda bizim için çok önemli bir araç. Oralarda olmamız gerekir ama doğru beslemek şartıyla. Benim 2015 yılına kadar sosyal medya hesabım yoktu. Çünkü benim için önemli olan işime odaklanmamdı. Milletvekili aday adaylığım döneminde sosyal medya hesabım oldu. Hem oralarda neler oluyor bilmek adına, hem de gençlerin ve çocuklarımızın oralarda neler yaptığına bakmak içindi. Sosyal medya bazen çok tehlikeli olabiliyor. Bu konuda özellikle ailelerimize sahip çıkmamız gerekiyor dedi.



Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde okuyan stajyer öğrenci Mümine Koçak'ın bakan olduğunda ne hissettiği konusunda sorduğu soruya Uraloğlu, bakan olunca şükrettiğini ve hiçbir gayret ve emeğin asla karşılıksız kalmayacağını ifade etti.

