Bakan Tekin öğrencilerle oynadı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü dolayısıyla Etimesgut Türkkonut Emel Önal İlkokulunda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle oyun oynadı.ANKARA (İGFA) - Etimesgut Türkkonut Emel Önal İlkokulunda düzenlenen 28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü etkinliğine katılan Bakan Tekin, öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.



Daha sonra okul bahçesinde hazırlanan alana gelen Bakan Tekin, burada kaleli yakan top, mendil kapmaca, ip atlama ve halat çekme gibi oyunlar oynayan öğrencilere eşlik etti. Öğrencilerle fotoğraf çektiren Bakan Tekin, bir süre sohbet de etti. Bakan Tekin, sınıfları gezerek öğrencilere isteklerini sordu. Ardından okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinledi.

Millî Eğitim Bakanlığı'nca daha önce öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacağı düşünülen geleneksel çocuk oyunlarının okul ortamlarında canlandırılması, ders içi ve ders dışı faaliyetlerde yer alması ve okul bahçelerinde geleneksel çocuk oyunlarının oynanmasını teşvik etmek amacıyla "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Öğretmen Uygulama Kılavuzu" hazırlanmıştı. Belirli gün ve haftalar ile millî bayramlar ve törenlerde geleneksel çocuk oyunlarına yer verilmesi için il millî eğitim müdürlüklerine yazı gönderildi.

Bu kapsamda, 2 milyon 750 bin 940 etkinlik tanımlandı. Etkinliklere 24 milyon 529 bin 930 öğrenci katılım sağladı.