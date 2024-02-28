Bakan Tekin'den İstanbul'da okul ziyareti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul ziyaretleri kapsamında İstanbul'da Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlkokulu ile Aksaray Mahmudiye Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk olarak İstanbul'daki Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlkokulunu ziyaret etti.
Burada öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanan Bakan Tekin, önce sınıfları gezip öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere isteklerini soran Bakan Tekin'e, bir öğrenci Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'u görmek istediklerini söyledi. Bunun üzerine Bakan Tekin, okula TOGG getirilmesi talimatı verdi.
Bakan Tekin daha sonra öğretmenler odasında meslektaşlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.
Ziyaret esnasında İngilizce Öğretmeni Gizem Demirezen'e doğum günü sürprizi yapıldı ve pasta kesildi. Bakan Tekin, Demirezen'in doğum gününü kutlayarak kendisine kalem hediye etti.
Öğretmenler, Bakan Tekin'e ziyaretleri nedeniyle teşekkürlerini sundu. Bakan Tekin, daha sonra İstanbul Aksaray Mahmudiye Ortaokuluna ziyarette bulundu.
Sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Bakan Tekin, daha sonra okulun öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi.
Bakan Tekin, ziyareti kapsamında okul öncesi öğretmeni Ayşe Kırat'ın doğum gününü kutladı.
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