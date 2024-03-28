Bakan Tekin'den Erzurum'a ziyaret

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'daki programı kapsamında Çat Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'daki programı kapsamında Çat Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti.

Bakan Tekin, ziyaret kapsamında öncelikle sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi, sohbet etti.

Ardından okulun öğretmenler odasında meslektaşlarıyla buluşan Bakan Tekin, öğretmenlerin görüş ve taleplerini dinledi.

Öğretmenler, ziyaretleri nedeniyle Bakan Tekin'e teşekkürlerini sundu.