Bakan talimat verdi; Otoyollarda bayram mesaisi

Kurban Bayramı tatili dolayısı ile Anadolu Otoyolu'nu kullanan tatilcilerin mola verdikleri yol kenarlarında bıraktıkları çöpler Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatı ile toplandı.ANKARA (İGFA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve pazar günü akşam saatlerine kadar devam eden trafik yoğunluğunun ardından yol kenarları ve dinlenme tesislerinin çevresinde bırakılan çöpler çevre kirliliğine neden oluyordu.

Trafik yoğunluğunun azalmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatı ile karayolları ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatıldı.

Karayolları ekipler, otoyolların kenarındaki yeşil alanlar, emniyet şeritleri ve dinlenme tesislerinin çevresinde bulunan çöpleri topladı.

Ayrıca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri de karayollarının çalışma sahası dışında kalan alanlarda çöplerin toplanması için çalışma yaptı.