Bakan Özer 'farkındalık' zirvesinde

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi"ne katıldı. Özer, burada Millî Eğitim Bakanlığı standını ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) -Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi"ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da katıldığı programda konuşan Bakan Özer, son yirmi yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tüm kademelerde eğitime erişimde maksimum seviyeye erişildiğini kaydetti. Okul öncesi eğitimden temel eğitime, ortaöğretimden yükseköğretime Türkiye'nin evlatlarının ücretsiz bir şekilde eğitime erişebildiğini söyleyen Özer, "Ama bu yapılırken aynı zamanda literatürde kapsayıcılık denen bir nokta her zaman odak noktası oldu. Yani dezavantajı olan sosyoekonomik seviyesi de sıkıntılı olan tüm bireyler, bu dönemde özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destek mekanizmalarıyla, sosyal politikalarla eğitimle buluştular." dedi.

Geçtiğimiz yaz sezonunda yeni bir uygulamanın hayata geçtiğini hatırlatan Bakan Özer, "Sayın Bakanımızla da istişare etmiştik. Yetişkin engellerin gideceği bir okul yoktu maalesef. İşte Emine Erdoğan Hanımefendi'nin destekleriyle ilk kez Kadıköy'de yetişkin halk eğitimi merkezinin açılışını yaptık." dedi. Özer, "Yaş sınırlaması olmadan kırk yaşında, elli yaşında tüm bireylerimizin ve özel eğitim ihtiyacı olan bireylerimizin eğitim alabildiği, aileleriyle birlikte ücretsiz bir şekilde taşıdığımız bir eğitim mekanizmasını da sisteme dâhil etmiş olduk. Hedefimiz, 2022'nin sonuna kadar 81 ilde en az bir engelsiz halk eğitimi merkezini açabilmekti ve bugün itibarıyla bunu başarmış olmanın mutluluğu taşıyoruz. 2023 yılında sadece illerimizde değil, 922 ilçemizde de aynısını gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.



Kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerinin eğitim niteliğini artırmayla ilgili bir ulusal eylem planı hazırlandığını aktaran Özer, planın yarın paylaşılacağını söyledi.

Bakan Özer, fuar ziyareti sırasında Millî Eğitim Bakanlığına ayrılan alanda Veysel Vardal Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek braille alfabesi ile hazırlanmış sayı tombalası oyununu oynadı. Oyun bitene dek öğrencilerle vakit geçiren Özer, Bakanlığın standındaki materyalleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.