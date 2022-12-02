Son Dakika

Bakan Özer 'farkındalık' zirvesinde

YAŞAM 02.12.2022, 16:27
Bakan Özer 'farkındalık' zirvesinde

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi"ne katıldı. Özer, burada Millî Eğitim Bakanlığı standını ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) -Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi"ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da katıldığı programda konuşan Bakan Özer, son yirmi yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tüm kademelerde eğitime erişimde maksimum seviyeye erişildiğini kaydetti. Okul öncesi eğitimden temel eğitime, ortaöğretimden yükseköğretime Türkiye'nin evlatlarının ücretsiz bir şekilde eğitime erişebildiğini söyleyen Özer, "Ama bu yapılırken aynı zamanda literatürde kapsayıcılık denen bir nokta her zaman odak noktası oldu. Yani dezavantajı olan sosyoekonomik seviyesi de sıkıntılı olan tüm bireyler, bu dönemde özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destek mekanizmalarıyla, sosyal politikalarla eğitimle buluştular." dedi.

Geçtiğimiz yaz sezonunda yeni bir uygulamanın hayata geçtiğini hatırlatan Bakan Özer, "Sayın Bakanımızla da istişare etmiştik. Yetişkin engellerin gideceği bir okul yoktu maalesef. İşte Emine Erdoğan Hanımefendi'nin destekleriyle ilk kez Kadıköy'de yetişkin halk eğitimi merkezinin açılışını yaptık." dedi. Özer, "Yaş sınırlaması olmadan kırk yaşında, elli yaşında tüm bireylerimizin ve özel eğitim ihtiyacı olan bireylerimizin eğitim alabildiği, aileleriyle birlikte ücretsiz bir şekilde taşıdığımız bir eğitim mekanizmasını da sisteme dâhil etmiş olduk. Hedefimiz, 2022'nin sonuna kadar 81 ilde en az bir engelsiz halk eğitimi merkezini açabilmekti ve bugün itibarıyla bunu başarmış olmanın mutluluğu taşıyoruz. 2023 yılında sadece illerimizde değil, 922 ilçemizde de aynısını gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.
 
Kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerinin eğitim niteliğini artırmayla ilgili bir ulusal eylem planı hazırlandığını aktaran Özer, planın yarın paylaşılacağını söyledi.

Bakan Özer, fuar ziyareti sırasında Millî Eğitim Bakanlığına ayrılan alanda Veysel Vardal Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek braille alfabesi ile hazırlanmış sayı tombalası oyununu oynadı. Oyun bitene dek öğrencilerle vakit geçiren Özer, Bakanlığın standındaki materyalleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4