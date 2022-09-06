Bakan Özer'den yeni meslektaşlarla emekli öğretmene vefa

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni atanan ve 12 Eylül'de öğrencileriyle buluşmak için gün sayan dört öğretmen ile birlikte 41 yıllık meslek hayatında yüzlerce öğrenci yetiştiren emekli öğretmen Kemalettin Çelik'i evinde ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul programı kapsamında çok özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Özer, 1 Eylül'de yapılan törende İstanbul'a atanan 10 bin öğretmeni temsilen Hilal Kırmemiş, Mehmet Ali Yerlikaya, Haktan Lalebaş ve Gizem Yağız ile birlikte meslekte 41'inci yılını doldurarak emekli olan sınıf öğretmeni Kemalettin Çelik'i Esenyurt'taki evinde ziyaret etti.

Kemalettin Çelik'in şahsında tüm öğretmenlere gençlerin yetiştirilmesinde verdikleri emek ve fedakârlıklarından dolayı şükranlarını sunduğunu ifade eden Bakan Özer, deneyimli öğretmenlerin ilk kez sınıflarıyla buluşacak meslektaşlarına söyleyeceği çok şeyi olduğunu belirtti.

Göreve yeni başlayacak öğretmenlerin de gençlerin nitelikli bir şekilde eğitim alması ve Türkiye'nin çok daha güçlü noktalara taşınması için önemli hizmetler vereceğini vurgulayan Bakan Özer, "İnşallah, biz emekli öğretmenlerimizle genç öğretmenlerimizi ne kadar sık buluşturabilirsek o kıymetli deneyimlerin genç öğretmenlerimize aktarılması, tevarüs etmesi anlamında da çok önemli bir deneyim paylaşımına fırsat vermiş olacağız." dedi.

İstanbul'da bir yönetici akademisi açtıklarını da hatırlatan Özer, Türkiye'nin tüm okul yöneticilerini İstanbul'da buluşturarak kültür, tarih, medeniyet bilinci seminerleri düzenlediklerini anlattı. Emekli okul yöneticileri ve öğretmenlerin de bu programlara davet edeceklerini dile getiren Bakan Özer, onların deneyimlerinden yararlanacaklarını kaydetti.