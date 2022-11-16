Bakan Özer'den Özsoy ailesine taziye ziyareti

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Beyoğlu'ndaki terör saldırısında kızıyla birlikte hayatını kaybeden Öğretmen Arzu Özsoy'un Bakırköy'deki ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 13 Kasım Pazar günü İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Yağmur Uçar ve annesi Öğretmen Arzu Özsoy'un İstanbul Bakırköy'deki babaevini ziyaret etti.

Bakan Özer, Arzu Özsoy'un babası Mehmet Özsoy ve annesi Neşe Özsoy'a başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Özsoy ve Uçar için yapılan duaya katılan Bakan Özer, "İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda bütün dünya terörün karanlık yüzünü bir kez daha görmüş oldu. Kendini ülkemizin yarınlarına adayan eğitim neferlerimizden biri olan Arzu Öğretmen'imizi ve gencecik evladı, öğrencimiz Yağmur'u bu saldırıda kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğretmenimiz ve yavrumuzun adını bir vefa olarak okullarımızda yaşatmaya devam edeceğiz. Öğretmenimiz Arzu Özsoy'un ismini Düğmeciler Anaokulu, Yağmur'un adını ise öğrencisi olduğu Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesinin konferans salonuna vererek yaşatacağız. Hain saldırıda hayatını kaybeden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum, mekânları cennet olsun. Milletimize sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı

Yağmur'un üniversite hayalleri için derslerine çok çalıştığını, Arzu Özsoy'un da öğretmenlik mesleğini severek yaptığını söyleyen Neşe Özsoy, isimlerinin okullara verilmesinin onları da mutlu ettiğini söyledi.

Arzu Özsoy'un kendisi gibi öğretmen olan teyzesi Ayşegül Bülbüloğlu da "Bize bundan daha anlamlı bir hediye olamazdı. Arzu, mesleğini çok seviyordu. Allah razı olsun." diye konuştu.