Bakan Kirişçi Kütahya’da

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kütahya’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti.

KÜTAHYA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, bir dizi ziyaret, toplantı ve temaslarda bulunmak üzere Kütahya’ya geldi. Bakan Kirişci’yi karşılayan Vali Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolü, ilk olarak Kütahya Valiliği’nde bir araya geldi.

Valilik ziyaretinin ardından Zafer Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliğinde ve Bakan Kirişci’nin başkanlığında düzenlenen toplantıda Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolü, tarım sektörünün temsilcileriyle buluştu. Tarım sektörünün sorunları ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıda, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında hak sahiplerine temsili çek dağıtılarak hibe desteği verildi.

Toplantının sona ermesinin ardından Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, anı defterini imzalayarak Başkan Işık’a göstermiş olduğu başarılardan dolayı teşekkür etti.

Vali Ali Çelik, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler’in de eşlik ettiği ziyarette Bakan Kirişci’ye şehrimizde yürütülen faaliyetler ve projeler hakkında bilgi veren Başkan Işık, ziyaretten onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.