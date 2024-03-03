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Bakan Kacır'dan İstanbul'da bilim merkezi açılışı

YAŞAM 03.03.2024, 18:29
Bakan Kacır'dan İstanbul'da bilim merkezi açılışı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bahçelievler Şule Yüksel Şenler Bilim Merkezi ve Kütüphanesi’nin açılışını yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bahçelievler Şule Yüksel Şenler Bilim Merkezi ve Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

7’den 77’ye bilim ve teknoloji meraklısı bütün vatandaşların bu merkezde ağırlanacağını belirten Bakan Kacır, “Astronomi, uzay ve havacılık, doğa bilimleri, matematik, tasarım ve teknoloji alanlarında bilim atölyelerini bünyesinde bulunduran merkezimiz gençlerimizin bilim ve teknoloji yolculuğuna yeni bir soluk katacak.” dedi.

Türkiye’yi küresel bir üretim ve teknoloji geliştirme üssü haline getirdiklerini anlatan Bakan Kacır, bilim merkezlerine yönelik desteklerle toplumda bilim kültürünü yaygınlaştırmayı, toplumun bilime olan ilgisini, merakını ve farkındalığını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırırken, geleceğin bilim insanlarını bu merkezde keşfediyor olacaklarını vurgulayan Bakan Kacır, Türkiye'nin dört yanında pekçok modern kütüphaneyi hizmete aldıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Rami Kütüphanesi başta olmak üzere 7'den 70'e farklı yaş gruplarından vatandaşın hizmetine sunduklarını belirten Bakan Kacır, "Geçtiğimiz hafta Gaziantep’teydim, Şahinbey’de hizmet verecek muhteşem bir kütüphane. Bugün de bilim merkezlerimizle aynı adreste yer alan bir kütüphanenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Aynı anda 130 kişiye hizmet verebilecek kütüphanemiz şimdiden araştırmak, okumak, yazmak, öğrenmek isteyen gençliğin buluşma noktası oldu" diye konuştu.

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