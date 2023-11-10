Bakan Ersoy’dan bilim, kültür ve sanat merkezine tam not

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Büyükşehir Belediyesinin Denizli’ye kazandırdığı, Ege’nin en büyük bilim, kültür ve sanat merkezi olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ni inceledi.DENİZLİ (İGFA) - Bir dizi program için Denizli’ye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ege’nin en büyük bilim, kültür ve sanat merkezi olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ni inceledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı dev yatırımın inceleme gezisine, Bakan Ersoy’un yanı sıra Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan ilk olarak kongre merkezinin girişinde fotoğrafları bulunan Denizli Kayak Merkezi ve Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası yatırımlarını anlatarak, söz konusu tesislerin Denizli turizmine katkısından bahsetti.

Devasa salonlar

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ni gezen Bakan Ersoy, 500, 1000 ve 2000 bin kişilik devasa salonları inceleyerek dev yatırıma hayran kaldı. Denizli’ye kazandırdıkları kültür ve turizm yatırımları dolayısıyla Başkan Zolan’a teşekkür eden Bakan Ersoy, kısa süre Fatma Yıldız Salonu’nda 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü hazırlıkları ile ilgili çalışmaları izledi. Tesis hakkında Bakan Ersoy’a bilgi veren Başkan Zolan, ziyaretin sonunda hediye takdim etti. Bakan Ersoy’u ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydeden Başkan Zolan, tesisin kentin bilim, kültür ve sanat merkezi olduğunu işaret ederek, her gün düzenledikleri etkinliklere binlerce vatandaşın akın ettiğini anlattı.