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Bahçıvanlık işleri kadınlara geçiyor

YAŞAM 18.12.2023, 07:43
Bahçıvanlık işleri kadınlara geçiyor

Tarımsal Hizmetler Dairesi öncülüğünde, Mersinden Kadın Kooperatifi üyelerine verilen ‘Süs Bitkilerinde Budama Eğitimi’ alan kadınlar, budamayla ilgili sektörlerde çalışma hayatına katılacak.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların her alanda kendini geliştirmesi adına eğitimler vermeye devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi öncülüğünde, Mersinden Kadın Kooperatifi üyesi kadınlara yönelik verilen ‘Süs Bitkilerinde Budama Eğitimi’ teorik ve uygulamalı olarak 2 aşamadan oluşuyor. Kadınlar, eğitim sonunda alacakları Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika sayesinde, budamayla ilgili sektörlerde çalışma hayatına katılabilecek.

Mersinden Kadın Kooperatifi’nin talebi üzerine yapılan ve 576 saat süren eğitime, şu anda 20 kadın katılıyor. Kooperatif bünyesinde çiçek yetiştiriciliği yapan kadınlar, süs bitkilerinde budama yöntemlerini öğreniyor.

Toroslar Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde sürdürülen eğitim programının teorik aşamasını eğitmen Gülşah Çerçi verirken, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Halil Yaşar da hem teorik hem uygulamalı eğitim veriyor. Teorik eğitimde; ‘Budama Nedir, Budama Alet ve Ekipmanları Nelerdir, Nasıl Kullanılır, Budamanın Amaçları, Budama Teknikleri, Budama Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar ve Türler Bazında Budama’ konu başlıkları anlatıldı. Eğitimin uygulamalı kısmında ise, park ve bahçelerde kullanılan dış mekan süs bitkilerinde budama gösterildi.

Durmaz: “Kursiyerler, alacakları sertifika ile meslek hayatına atılabilecekler”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Zeynep Durmaz, eğitimin içeriği hakkında bilgi verdi. Durmaz, “Gelen talepler doğrultusunda, geliri olmayan ve meslek edinmek isteyen 20 kadın kursiyerimize bu eğitimi başlattık. 19 Eylül’de başlayan kursumuz, 27 Aralık’a kadar devam edecek. Toplamda 576 saatlik bir eğitim süreci olacak ve bu eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı sertifika verilecek. Kursiyerlerimiz bu sertifika ile bu sektörde meslek hayatına atılabilecekler. Bu eğitim sonucunda kursiyerlerimizin her biri, ağaç üzerinde kendi başlarına budama yapabilecek düzeye gelecekler” dedi.

Kursiyer kadınlar, yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor

Ev hanımı Songül Özmen, eğitim alan kursiyerlerden. Eğitime başladıktan sonra bitkilere ve çiçeklere farklı bir gözle bakmaya başladığını söyleyen Özmen, “Kadın Kooperatifi’nde çalışıyordum. Eğitimi duyunca cazip geldi ve kaydoldum. Bir şey öğrenirsem bana faydası olur diye düşündüm. Balkonda çiçeklerim var, ama önceden bu kadar bilgim yoktu. Bir şeyler öğrendim ve öğretmeye başladım. Komşularımın, arkadaşlarımın çiçeklerini değiştirmesine yardımcı oldum” ifadelerini kullandı.

Mersinden Kadın Kooperatifi üyelerinden Zekiye Arslan, “Çok güzel bir proje. Bizim de çevremize faydamız oldu. Bilginin hiçbir yaşta zararı olmaz. Ne kadar biliyorsan da, eğitim almak güzel bir şey. Biz de katıldık, güzel gidiyor. Bağımız, bahçemiz yok. Burada çiçeklerle, bitkilerle kaynaştık. Çiçek bakıyorduk, ama bu kadar bilgili değildik” dedi.

Kendi ailesinin de çiftçilikle uğraştığını söyleyen Leyla Biltekin ise, “Kadın Kooperatifi’nde süs bitkileri yetiştiriyorduk. Burada, uzayan ve büyüyen bitkilerin nasıl budandığını öğrendik. Çok güzel oldu. Aileme katkım olur diye düşündüm. Bir de hobi bahçem var. Zeytin, narenciye nasıl budanır onları öğrendik. Çok güzel oldu” diye konuştu.

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