Bahçeşehir Bademli öğrencilerinden NASA başarısı

NASA’nın tüm dünyada eşzamanlı olarak düzenlediği International Space Apps Challenge, birçok genci bir araya getirdi. Bahçeşehir Koleji Bademli Kampüsü öğrencileri elde ettikleri başarıyla, uluslararası yarışmaya katılma hakkı kazandı.BURSA (İGFA) - NASA tarafından düzenlenen ve 48 saat süren Hackathon, eşzamanlı olarak tüm dünyada birçok genci bir araya getirdi.

Düzenlenen etkinlikle dünya meselelerine, uzay konularına, gündem oluşturacak meselelere çözüm bulunması amaçlanırken, etkinliğin, bilim, sanat, eğitim ve kültürel alanlarda vatandaşların gelişimlerine katkı sağlaması hedeflendi.

Space Apps Challenge 2022 hackathonu kodlayıcılar, bilim insanları, tasarımcılar, hikâye anlatıcıları, yapımcılar, teknoloji uzmanları, sanatçılar ve meraklı olan herkesi buluştururken, Özel Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nazlıgül Çoşkun, Kaan Zengin, Hanzade Çimer, Ethem Emre Kul, Ela Sİyahhan ve Kıvanç Nedim Aktan elde ettikleri başarıyla uluslararası yarışmaya katılma hakkı kazandılar.

Kampüs Müdürü Esra Akkay ve Lise Müdürü Kemal Demir, Bahçeşehirli öğrencilerin birçok farklı disiplini içeren yarışmada Turning STEM Into Steam kategorisinde çektikleri kısa film ile Türkiye ayağında elde ettikleri ikincilikle uluslararası platformda yarışmaya hak kazanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdiler.