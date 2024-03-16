Bahadır Yenişehirlioğlu Nevşehir'de
Nevşehir Belediyesi, Ramazan Sohbetleri kapsamında Yazar, Sinema ve Dizi Oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu’nu bu akşamı Nevşehirliler ile buluşturacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ramazan ayı boyunca teravih namazı sonrası Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde kültür, sanat, edebiyat ve müzik dünyasının önemli isimlerini Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya getirecek.Ramazan Sohbetleri programının ilk konuğu ise, ramazan ayında manevi iklimimizi zenginleştirecek sohbetiyle Yazar, Sinema ve Dizi Oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu olacak. Bu akşam saat 21.15’de başlayacak ve ramazan ayının kültür hayatımızdaki yerinin konuşulacağı program sonunda Yenişehirlioğlu, katılımcılar için kitaplarını da imzalayacak.
Nevşehir Belediyesi, Ramazan Sohbetleri kapsamında Yazar, Sinema ve Dizi Oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu’nu bu akşamı Nevşehirliler ile buluşturacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ramazan ayı boyunca teravih namazı sonrası Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde kültür, sanat, edebiyat ve müzik dünyasının önemli isimlerini Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya getirecek.
Ramazan Sohbetleri programının ilk konuğu ise, ramazan ayında manevi iklimimizi zenginleştirecek sohbetiyle Yazar, Sinema ve Dizi Oyuncusu Bahadır Yenişehirlioğlu olacak. Bu akşam saat 21.15’de başlayacak ve ramazan ayının kültür hayatımızdaki yerinin konuşulacağı program sonunda Yenişehirlioğlu, katılımcılar için kitaplarını da imzalayacak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|78
|2. Fenerbahçe
|29
|76
|3. Trabzonspor
|29
|49
|4. Beşiktaş
|29
|46
|5. Kasımpasa
|29
|43
|6. Başakşehir
|29
|42
|7. Rizespor
|29
|39
|8. Antalyaspor
|29
|38
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|29
|38
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|29
|36
|11. Samsunspor
|29
|36
|12. Alanyaspor
|29
|36
|13. Kayserispor
|29
|36
|14. Konyaspor
|30
|33
|15. Gaziantep FK
|29
|31
|16. Ankaragücü
|29
|30
|17. Karagümrük
|30
|30
|18. Hatayspor
|29
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|26
|61
|2. Göztepe
|26
|55
|3. Kocaelispor
|27
|45
|4. Sakaryaspor
|26
|44
|5. Bodrumspor
|26
|43
|6. Ahlatçı Çorum FK
|26
|42
|7. Boluspor
|26
|42
|8. Bandırmaspor
|26
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|26
|34
|11. Manisa FK
|26
|31
|12. Keçiörengücü
|26
|31
|13. Ümraniye
|26
|30
|14. Tuzlaspor
|26
|27
|15. Adanaspor
|26
|27
|16. Şanlıurfaspor
|26
|24
|17. Altay
|26
|15
|18. Giresunspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|28
|55
|5. Tottenham
|27
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|28
|43
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|28
|35
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|28
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Nottingham Forest
|28
|24
|18. Luton Town
|28
|21
|19. Burnley
|28
|14
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|28
|69
|2. Girona
|28
|62
|3. Barcelona
|28
|61
|4. Atletico Madrid
|28
|55
|5. Athletic Bilbao
|28
|53
|6. Real Sociedad
|29
|46
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|28
|42
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|27
|40
|9. Las Palmas
|28
|37
|10. Osasuna
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|11. Villarreal
|28
|35
|12. Getafe
|28
|35
|13. Deportivo Alaves
|28
|32
|14. Sevilla
|28
|28
|15. Mallorca
|28
|27
|16. Rayo Vallecano
|28
|26
|17. Celta Vigo
|28
|24
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|27
|14
|20. Almeria
|28
|10