Bağımlılıkta farkındalık semineri düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliği ile “Bağımlılık Olgusu ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri” konulu farkındalık semineri düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Toplum sağlığını önceleyen ve insan odaklı projeleri birer birer hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, farkındalık çalışmalarına da devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) iş birliği ile “Bağımlılık Olgusu ve Yeşilay Danışmalık Merkezleri” konulu farkındalık semineri düzenlendi.

SEMİNERE 100 KADIN ÜYE KATILDI

ABB, bağımlılığın her türüne karşı kadınları, aileleri ve gençleri bilinçlendirmek amacıyla farkındalık seminerleri düzenlemeye devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Kadın Lokalleri’ne üye yaklaşık 100 kadının katıldığı Osmanlı Kadınlar Lokali’ndeki seminerde; bağımlılık nedenlerinden kimlerin bağımlı kategorisinde olduğuna, rol ve sorumluluklardan doğru yönlendirme ve danışmanlık merkezlerine kadar pek çok konu YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Var tarafından anlatıldı.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman, seminerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Yeşilay Danışma Merkezi iş birliğiyle yürüttüğümüz proje kapsamında bağımlılığın her türüne karşı kadınları, aileleri ve gençleri bilinçlendirmek için farkındalık seminerleri vermeye başladık. Kadın lokalleri başta olmak üzere seminerleri ileriki zamanlarda tüm birimlerimizde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Seminere ilgi oldukça yoğun bu da bizi sevindiriyor. Tüm üyelerin katılımını bekliyoruz.”

BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Seminere yoğun ilgi gösteren kadınlar, bağımlılık konusunda verilen eğitimlerle ilgili şöyle anlattı:

-Yasemin Kadriye Gürpınar: “Ben üniversitede sigara bağımlısıydım. Ciğerlerimde sıkıntı çıkınca bıraktım ama zorlandım. Ben de bu eğitime katılarak ve bilgi edinerek bağımlılığa karşı insanları bilgilendirmek istiyorum. Bu nedenle bu semineri çok faydalı buluyorum. Büyükşehire bu etkinliği için teşekkür ediyorum.”

-Hatice Nazlı: “Bu eğitimlerin hem ailelere hem gençlerimize çok faydalı olacağını düşünüyorum. İnsanların bilinçlenmesi adına çok güzel bir seminer oldu.”