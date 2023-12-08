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'Bağımlılık' temalı kısa film ödülleri sahiplerini buldu

YAŞAM 08.12.2023, 12:57
'Bağımlılık' temalı kısa film ödülleri sahiplerini buldu

Bursa Teknik Üniversitesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen “Bağımlılık” Temalı Kısa Film Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmada birinciliği ‘Bağımlılık’ isimli filmiyle Ahmet Baha Coşkun aldı.BURSA (İGFA) - BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da düzenlenen etkinliğin açılışına; Bursa Vali Vekili Hamdi Bolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Vali Yardımcısı Şeref Aydın, BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, protokol üyeleri, dernek temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Çağlar, bağımlılıkların başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Bağımlılıkla mücadele konusunda Bursa’da önemli çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Çağlar, BTÜ’nün de bu anlamda çeşitli etkinliklere imza attığını söyledi. Çağlar, “Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm gençlere ve toplumun tamamına ulaşarak bağımlılıkları ve olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile paydaş olarak bir dizi çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri olan Bağımlılık Temalı Kısa Film Yarışmamızın ödül töreninde sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyuz” dedi.

Düzenlenen etkinliğin sadece bir yarışma ya da sanatsal faaliyetten ibaret olmadığını vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu, aynı zamanda gerçekten çağın en büyük sorunlarından bir tanesi olan uyuşturucu ile mücadele noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla yapılmış bir etkinlik. Diliyorum kisizin yaptığınız bu filmler bağımlılık adına farkındalık, aşama oluştursun. Medeni cesaretini ortaya koyan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum” diye konuştu.

Bağımlılığın çağımızın en önemli sorunlarından bir tanesi olduğunu dile getiren Bursa Vali Vekili Hamdi Bolat ise şunları söyledi: “Sadece alkol ve uyuşturucu gibi sağlık sorunlarına yol açan bağımlılıklar değil, toplumsal sorunlara yol açan diğer bağımlılıklar da hayatımızı her yönden etkiliyor. Toplumumuzun, ülkemizin, gençliğimizin bu sorundan kurtulması için devletimizle birlikte tüm kurumlarımız da büyük çaba sarf ediyor. Bunun güzel bir örneğini de düzenlenen Kısa Film Yarışması’yla Bursa’da görüyoruz. Emek veren herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere, protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Yarışmada birinciliği ‘Bağımlılık’ filmiyle Ahmet Baha Coşkun alırken, 2’nci olan film ise Ayça Seymenoğlu Baş’ın ‘Boşluk’ filmi oldu. ‘Benim Canım’ filmiyle Ömer Bilal Aslan da üçüncülüğe layık görüldü. B4N filmiyle Beyza Yıldır, Kibrit filmiyle Fatma Zehra Sultan ve Sütlach filmiyle Ahmet Duvar mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

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