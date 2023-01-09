Kocaeli'de İzmit Belediyesi ile Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) işbirliğinde hayata geçirilen Bağ Projesi’nin ilk eğitimi İZGİM’de gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kadınların hem sosyal hem de ekonomik alanda daha fazla yer alması adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile KOİDER’in, ‘İzmit Kadın Girişimcilerini Arıyor’ temasıyla yürüttüğü Bağ Projesi’nde eğitimler başladı. 9-12 Aralık tarihlerinde yapılan mülakatların ardından 8 haftalık eğitim almaya hak kazanan 16 kadın eğitimlerine İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’nde başladı.

BİRÇOK KONUDA EĞİTİM VERİLİYOR

Girişimci kadınlar; ithalat, ihracat, kaynak yönetimi, markalaşma, ticari faaliyetlerde hukuki sorunlar ve çözüm yolları, e-ticaret gibi birçok konuda eğitim gördü.

İthalat ve ihracat eğitimi Funda Bilgilier, Kalite Yönetimi ve Pazarlama Stratejisi eğitimi de Ersan Durgut tarafından verildi. Bunun yanında, Öteberry Firma Sahibi Burcu Bayram, Numelange-Nutat-Desibu Firma Sahibi Burçin Çangal ve Şefkat Özel Eğitim sahibi Hilal Şahinarslan da kadınlara ilham veren konuşmalar gerçekleştirdi. 8 hafta sürecek eğitimler her Cuma günü İZGİM’de devam edecek.