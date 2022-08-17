Bademli Rotaract'tan temiz çevre projesi
2440. Bölge Rotaract Kulüplerinden Bademli Rotaract Kulübü, geri dönüşüm ve çevre projeleriyle ulusal ve uluslararası anlamda dikkat çekmeye devam ederken, 14 Ağustos günü Mudanya Belediyesi ve “Let's Do It! Türkiye/Bursa" Ekibi ile ortak çalıştığı bir farkındalık projesine daha imza attı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi’nin yer gösterdiği Top Mevkii’nde, Let’s Do It! Türkiye/Bursa Ekibi, Bademli Rotaract Kulübü üyeleri ve Doga Varsa Hayat Var Derneği üyeleri birlikte atık toplama çalışması yürüttü.
Bademli Rotaract Kulübü Başkanı Armağan Gür, “Çevreye olan negatif etkimizi minimum düzeye indirmek ve gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için sürdürdüğümüz çevresel iyileştirme çalışmalarının odağında, çevreyle ilgili farkındalığın yükseltilmesi amacı var. Ancak bu sayede toplumumuzun bu bilince ulaşabileceğini düşünüyoruz. Bademli Rotaract Kulübü olarak, çevre konusundaki farkındalığı artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.
Başkan Gür, çevre ve sürdürülebilirlik konusunda önemli bir projeye daha imza atan Bademli Rotaract Kulübü adına işbirliğinden ötürü “Let's Do It! Türkiye/Bursa Ekibi’ne , katkılarından dolayı Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’a ve Doğa Varsa Hayat Var Derneği’ne teşekkür etti.
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