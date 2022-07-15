Babacan'ın mutlu günü... "Bir kızım daha oldu"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın büyük oğlu Kerem Babacan, Gülçin Ece Özkahya ile dünya evine girdi. Babacan, "Bugün bir kızım daha oldu :)" diye not düştü.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın büyük oğlu Kerem Babacan ile Gülçin Ece Özkahya törenle dünyaevine girdi.

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden sınıf arkadaşı olan Babacan ve Özkahya çiftinin evlilik törenine, aile yakınları ve arkadaşları katıldı.

Ali Babacan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bir kızım daha oldu :) Büyük oğlum Kerem, üniversiteden arkadaşı Gülçin Ece’yle evlendi. Tebriklerini ve iyi dileklerini ileten herkese Zeynep’le beraber çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/alibabacan/status/1547694643688550402