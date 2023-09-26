Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve farklı kuşakları bir araya getiren baba-çocuk kampları bu yaz 700 aileyi ağırladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak farklı kuşakları bir araya getirdiği baba-çocuk kampları bu yaz 700 aileyi ağırladı. 8 hafta boyunca devam eden kamplarda babalar ve çocukları keyifli ve heyecan dolu hafta sonları geçirdi.

Baba-çocuk kamplarının son buluşmasında Başkan Yüce ailelerle hasbihal etti, çocuklarla birlikte kamp ateşi yaktı ve gölge oyununu izledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin aileler tarafından yoğun ilgi gören projesi baba-çocuk kampları 8 hafta boyunca toplamda 700 aile katıldı. Babalar ve çocukları Macera Park’ın eşsiz doğasında keyifli ve heyecan dolu hafta sonları geçirdiler.

8 hafta boyunca Macera Park’ta kamp çadırları kuruldu, kamp ateşleri yandı, yürüyüşler yapıldı. Çocuklar langırt, mini golf, satranç oyunlarını oynamanın yanı sıra babalarıyla birlikte halat çekme ve çuval yarışları gibi kamp oyunlarını da oynadı. Kamp sohbetlerinin, masallarıyla çocuklar şenlenirkenbabalarda kampta mangal yaparak doğanın tadını çıkardı.

Baba-Çocuk kamplarının son hafta etkinliğini ziyaret eden Başkan Ekrem Yüce, “Çocuklarımızı bugünün şartlarına göre değil yarının şartlarına göre yetiştirmeliyiz. Topluma yararlı bir evlat olmalarını sağlamalıyız. Önce kendimiz doğru ve örnek olacağız. Çünkü kendimizin yapmadıklarını evlatlarımızdan bekleyemeyiz. Unutmayalım ki her çocuk anne babasını model kabul eder. Nitelikli gelecek demek nitelikli toplum, güçlü devlet demektir. Devletimizin muasır medeniyetler seviyesine çıkmasını istiyorsak nitelikli evlatlar yetiştirmeliyiz. Böyle olursak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamış oluruz” diye konuştu.