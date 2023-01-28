Aziz Sancar’ın doğduğu eve  'acele' karar! 

Nobel Barış ödüllü Mardinli Prof. Dr. Aziz Sancar’ın doğduğu evin müzeye çevrilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile özel mülkiyete ait kısmına acele kamulaştırma kararı verildi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin’in Savur ilçesinde bulunan evin özel mülkiyete ait olan bir bölümünün Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2492 sayılı Kamulaştırma kanunun 27.ci maddesi gereğince verilen karar Resmi gazetede yayınlandı.

Cumhurbaşkanının Resmi gazetede yayınlanan 6732 sayılı kararında şu ifadelere yer verildi; Mardin İli, Savur, Devlet Mahallesi,212 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın,2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu hükümleri çerçevesinde müze, kültür evi olarak değerlendirmek üzere özel mülkiyete ait kısmının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2492 sayılı Kamulaştırma kanunun 27.ci maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.