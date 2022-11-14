Azeri şehit Tümgeneralin adı İzmit’te yaşatılacak

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Ortaklığıyla Şehit Tümgeneral Polad Haşimov’un adının verildiği parkın tanıtım programı gerçekleşti. Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Böyle kahramanlar hiç unutulmasın, gelecek nesillere aktarılsın ki hatıraları hep yaşasın” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği ortaklığında, 14 Temmuz 2020 tarihinde Ermenistan ile girilen çatışmada şehit düşen Tümgeneral Polad Haşimov anısına yapılan parkın tanıtım programı gerçekleştirildi.

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı Konak Sokak’ta bulunan parkın tanıtım programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Azerbaycan Milletvekili Aydın Hüseyinov, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği ile Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Azerbaycan İçtimai Siyasi Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkanı Samir Adıgüzel, Karabağ Savaşı Gazisi İbrahim Cabbaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Murad Balacayev, Şehit Tümgeneral Polad Haşimov’un kız kardeşi Kemale Haşimov, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Anasanat Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Bektaş ve vatandaşlar katıldı.

“BÖYLE KAHRAMANLAR HİÇ UNUTULMASIN”

Programa ev sahipliği yapan Başkan Hürriyet, “Türkiye ve Azerbaycan. İki devlet tek millet. Kardeşliğimiz, dostluğumuz her zaman baki. Bu kardeşliğimizin, göstergesi olarak Yenişehir Mahallemizde bulunan bu parkımıza, Dağlık Karabağ Savaş’ında şehit olan, kahramanlık destanlarıyla anılan Polat Haşimov Generalimizin ismini verelim, hatırasını yaşatalım istedik. Böyle kahramanlar hiç unutulmasın, gelecek nesillere aktarılsın ki hatıraları hep yaşasın. Değerli Bilal Başkanım ve değerli yönetimiyle birlikte buraya bugünden itibaren Polat Haşimov’un adını veriyoruz" dedi.

Bu parkın diğer tarafında 17 Ağustos Depremi anıtı olduğuna dikkati çeken Başkan Hürriyet, "Bugün de değerli generalimizin isminin ve büstünün yer alacağı, hatıraların daha da katlandığı bir park haline geldi. Aslında, Tıbbi Aromatik Bitkiler Parkı diye isimlendirilmişti. Ama bu bölge hepinizin bildiği gibi şehir içinde kalan, bitkilerin yoğunlukla egzoz dumanına maruz kaldığı, tarım için de gerçekten küçük bir alan. Aromatik bitki ekimi de çok küçük bir alanda yapılıyordu. Yani burada bir aromatik bitki yetiştirmek, o bitkiye yapabileceğimiz en büyük eziyetti. Biz de sembolik olarak aromatik bitki üretimini burada devam ettireceğiz. Ama bu parkı daha da anlamlı hale getirelim istedik. Yeniden düzenledik ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Bilal Dündar ile birlikte de bu güzel parkımızda Şehit Tümgeneral Polad Haşimov’un adını ebedileştirmiş olduk. Bizim için de çok kıymetli, çok değerli bir isim. Ve o ismin bu parkımızda yaşayacak olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı olacak" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Murad Balacayev de, İzmit’in güzel bir yerindeki bu parka Polad Haşimov’un isminin verilmesi, her zaman olduğu gibi Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunun göstergesi olduğunu ifade ederek, "Polad Haşimov gibi diğer bütün kahramanların hatıralarını yaşatmalıyız. Azerbaycan tarihinin geleceğe taşınmasında Türkiye’nin yanımızda olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı İzmit Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.

HAŞİMOV, “ŞEHİTLERİN GENERALİ OLDU”

Şehit Tümgeneral Polad Haşimov’un kız kardeşi Kemale Haşimov da, Polad Haşimov artık bir efsaneye dönüştüğünü belirterek, "Şehit olduğu gün milyonlarca insan meydanları doldurdu. O halktan biriydi. O her zaman askerinin yanında ve önünde oldu. Diğerleri gibi odasında emirler vermedi. Savaşın önünde gitti. Böyle bir askerin yetişmesi kolay değil. Ben, Azerbaycan tarihinde böyle bir generalin daha geleceğine inanmıyorum. Savaş tarihimizde cephede şehit olan ilk ve tek general oldu. Şimdi de şehitlerin generali oldu" dedi.

Türkiye Azerbaycan’ın kardeşliğinde böyle parkların ve anıtların yapılması taraftar olduğunu belirten Haşimova, "Kahramanlarımızı birbirimize tanıtmalıyız. Yeni büyüyen evlatlar bunları bilmeli. Bizler gitsek de bu anıtlar kalacak. Hiç unutmam; Polad, Atatürk’ün mezarını ziyaret ettiğinde çok etkilenmişti. Polad, canıyla kanıyla Türk idi. Polad olmak kolay bir şey değil. Herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.