Son Dakika

Azeri şehit Tümgeneralin adı İzmit’te yaşatılacak

YAŞAM 14.11.2022, 09:17
Azeri şehit Tümgeneralin adı İzmit’te yaşatılacak

İzmit Belediyesi ve Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Ortaklığıyla Şehit Tümgeneral Polad Haşimov’un adının verildiği parkın tanıtım programı gerçekleşti. Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Böyle kahramanlar hiç unutulmasın, gelecek nesillere aktarılsın ki hatıraları hep yaşasın” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği ortaklığında, 14 Temmuz 2020 tarihinde Ermenistan ile girilen çatışmada şehit düşen Tümgeneral Polad Haşimov anısına yapılan parkın tanıtım programı gerçekleştirildi.

Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı Konak Sokak’ta bulunan parkın tanıtım programına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Azerbaycan Milletvekili Aydın Hüseyinov, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği ile Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Azerbaycan İçtimai Siyasi Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkanı Samir Adıgüzel, Karabağ Savaşı Gazisi İbrahim Cabbaroğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Murad Balacayev, Şehit Tümgeneral Polad Haşimov’un kız kardeşi Kemale Haşimov, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Anasanat Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Bektaş ve vatandaşlar katıldı.

“BÖYLE KAHRAMANLAR HİÇ UNUTULMASIN”

Programa ev sahipliği yapan Başkan Hürriyet, “Türkiye ve Azerbaycan. İki devlet tek millet. Kardeşliğimiz, dostluğumuz her zaman baki. Bu kardeşliğimizin, göstergesi olarak Yenişehir Mahallemizde bulunan bu parkımıza, Dağlık Karabağ Savaş’ında şehit olan, kahramanlık destanlarıyla anılan Polat Haşimov Generalimizin ismini verelim, hatırasını yaşatalım istedik. Böyle kahramanlar hiç unutulmasın, gelecek nesillere aktarılsın ki hatıraları hep yaşasın. Değerli Bilal Başkanım ve değerli yönetimiyle birlikte buraya bugünden itibaren Polat Haşimov’un adını veriyoruz" dedi.

Bu parkın diğer tarafında 17 Ağustos Depremi anıtı olduğuna dikkati çeken Başkan Hürriyet, "Bugün de değerli generalimizin isminin ve büstünün yer alacağı, hatıraların daha da katlandığı bir park haline geldi. Aslında, Tıbbi Aromatik Bitkiler Parkı diye isimlendirilmişti. Ama bu bölge hepinizin bildiği gibi şehir içinde kalan, bitkilerin yoğunlukla egzoz dumanına maruz kaldığı, tarım için de gerçekten küçük bir alan. Aromatik bitki ekimi de çok küçük bir alanda yapılıyordu. Yani burada bir aromatik bitki yetiştirmek, o bitkiye yapabileceğimiz en büyük eziyetti. Biz de sembolik olarak aromatik bitki üretimini burada devam ettireceğiz. Ama bu parkı daha da anlamlı hale getirelim istedik. Yeniden düzenledik ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Bilal Dündar ile birlikte de bu güzel parkımızda Şehit Tümgeneral Polad Haşimov’un adını ebedileştirmiş olduk. Bizim için de çok kıymetli, çok değerli bir isim. Ve o ismin bu parkımızda yaşayacak olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı olacak" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Murad Balacayev de, İzmit’in güzel bir yerindeki bu parka Polad Haşimov’un isminin verilmesi, her zaman olduğu gibi Türkiye’nin Azerbaycan’ın yanında olduğunun göstergesi olduğunu ifade ederek, "Polad Haşimov gibi diğer bütün kahramanların hatıralarını yaşatmalıyız. Azerbaycan tarihinin geleceğe taşınmasında Türkiye’nin yanımızda olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı İzmit Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.

HAŞİMOV, “ŞEHİTLERİN GENERALİ OLDU”

Şehit Tümgeneral Polad Haşimov’un kız kardeşi Kemale Haşimov da, Polad Haşimov artık bir efsaneye dönüştüğünü belirterek, "Şehit olduğu gün milyonlarca insan meydanları doldurdu. O halktan biriydi. O her zaman askerinin yanında ve önünde oldu. Diğerleri gibi odasında emirler vermedi. Savaşın önünde gitti. Böyle bir askerin yetişmesi kolay değil. Ben, Azerbaycan tarihinde böyle bir generalin daha geleceğine inanmıyorum. Savaş tarihimizde cephede şehit olan ilk ve tek general oldu. Şimdi de şehitlerin generali oldu" dedi.

Türkiye Azerbaycan’ın kardeşliğinde böyle parkların ve anıtların yapılması taraftar olduğunu belirten Haşimova, "Kahramanlarımızı birbirimize tanıtmalıyız. Yeni büyüyen evlatlar bunları bilmeli. Bizler gitsek de bu anıtlar kalacak. Hiç unutmam; Polad, Atatürk’ün mezarını ziyaret ettiğinde çok etkilenmişti. Polad, canıyla kanıyla Türk idi. Polad olmak kolay bir şey değil. Herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
14
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 11 21
7. Manisa FK 12 19
8. Rizespor 11 18
9. Bandırmaspor 12 18
10. Altay 13 15
11. Sakaryaspor 12 15
12. Göztepe 11 14
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4