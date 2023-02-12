Azerbaycanlı depremzedeye Manisa’da sıcak yuva

Kısa bir süre önce Adana’ya gelen ve orada deprem felaketine maruz kalan Azerbaycan vatandaşı Rahib Rüstemov’un, Manisa’ya kendi imkanları ile gelmesi neticesinde, Manisa da barınma sorununu aşmak için Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şentürk Hoşgül’e ulaştı.MANİSA (İGFA) - Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği'ne barınma ve diğer ihtiyaçları konusunda yardım talebinde bulunan Rüstemov ve beraberindeki öğrenci temsilcileri, hep birlikte AFAD İl Müdürlüğü’ne giderek kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

Kayıt işlemlerinin ardından İpek Arpağ ile Akasya Öğrenci Yurdu”nun yetkilileri ile görüştü.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Başkan Şentürk Hoşgül “yurt ile görüşmemizde olumlu geçti. Rahib Rüstemov Akasya Öğrenci Yurdu’na yerleştirdik. Diğer İhtiyaçlarının karşılanması için Yunusemre Belediyesi yetkilileri ile görüşme yaptık. Kıyafet ve ayakkabı gibi ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Yunusemre destek sağlayacak. Belediye yetkililerine teşekkür ederim" diye konuştu.