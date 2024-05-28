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Azerbaycan'ın bağımsızlığına İZAZDER'den özel program

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106

YAŞAM 28.05.2024, 18:26
Azerbaycan'ın bağımsızlığına İZAZDER'den özel program

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıldönümü, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandıİZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda gerçekleştirilen İZAZDER'in etkinliğinde konuşan İZAZDER Başkanı Perviz Altay,  28 Mayıs 1918'de Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Milli Şura tarafından ilan edilen İstiklal Bildirisi'nde Azerbaycan'ın cumhuriyet sistemiyle yönetileceğinin belirtildiğini hartırlattı.

106 yıldır bu coşkuyu yaşadıklarını belirten Altay, "Azerbaycan'ı ilk tanıyan devlet de Osmanlı olmuştur. O günden bugüne, iki devlet tek millet olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Yıllardır Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan bir Azerbaycan Türkü olarak bundan gurur duyuyorum," dedi.

Perviz Altay, bağımsız Azerbaycan'da kısa sürede ekonomi, eğitim, din ve vicdan özgürlüğü alanında reformlar yapıldığını, tüm yurttaşlara eşit haklar ve kadınlara seçme hakkı tanındığını belirterek, Azerbaycan'ın "Müslüman doğunun ilk demokratik Cumhuriyeti" kabul edildiğini vurguladı.

Azerbaycan Eğitim Müşavirliği İzmir Temsilcisi Cavid Aliyev, Sovyet Ordusu’nun Azerbaycan'ı işgaliyle bağımsızlık sürecinin kesintiye uğradığını belirtti. Aliyev, bu süreçte, bağımsız Azerbaycan'ın kurucusu olarak kabul edilen Mehmet Emin Resulzade'nin "Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez" sözlerini yüreklerinde yaşatan Azerbaycan Türklerinin azmiyle güçlü bir mücadele yürüttüğünü söyledi. Aliyev, "Azerbaycan, Sovyetlerin dağılmasının ardından tekrar bağımsızlığını ilan etti. 1918-1920 döneminde faaliyet gösteren Azerbaycan Cumhuriyeti'nin varisi olarak yoluna devam ediyor" dedi.

Etkinlikte tarihçi ve yazar Oder Kutluer, Azerbaycan tarihi hakkında katılımcılara bilgi verirken, Terlan Akçay’ın şiir dinletisi ile devam etti.

Müzik ve folklor bölümünde ise Kenan Hüseynov solo şarkılar seslendirdi, Fidan Muhtarzade solo Azerbaycan Folklorundan örnekler sundu.

Deniz ve Şahnaz Özgökbel yönetimindeki Nuri Öz İlkokul öğrencilerinden oluşan Azerbaycan Dans Ekibi, gösterileriyle büyük beğeni topladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuarı öğretim üyeleri Nermine Özlük (piyano) ve Anıl Altınsoy (keman) tarafından verilen resital, konuklardan büyük alkış aldı. Azerbaycan’dan gelen sanatçı Senan Nağı ise şarkılarıyla programa renk kattı.

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