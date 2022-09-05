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Az Şekerli Uludağ Portakallı Gazoz'a büyük ilgi
YAŞAM 05.09.2022, 07:14
Uludağ İçecek'in en yeni ürünü Az Şekerli Uludağ Portakallı Gazoz tüketiciden yoğun bir ilgiyle karşılaştı.BURSA (İGFA) - Az Şekerli Uludağ Portakallıı Gazoz; Türkiye'nin tek koruyucu içermeyen portakal gazozu olmasının yanı sıra yine Türkiye'nin ilk az şekerli portakallı gazozu olmasıyla da pazarda öne çıkıyor.
Az Şekerli Uludağ Portakallı Gazoz, bir kutuda yalnızca 36 kalori içeriyor.
Türkiye'nin en kalabalık büyükşehirlerinde ve turizm merkezlerinde tüketici ile buluşan Az Şekerli Uludağ Portakallı Gazoz, tüketiciden yoğun ilgi gördü.
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