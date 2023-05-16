Ayvalı’nın yol sorunu çözülüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Seyitgazi Ayvalı mahallesinin yol sorununu çözecek çalışma kapsamında yoğun mesaisine devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Sorunsuz bir üst yapı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent merkezinin yanı sıra kırsalda da çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda Seyitgazi İlçesi Ayvalı mahallesi bağlantı yolunda daha önceki yıllarda yapılan yol genişletme çalışmalarına ilave olarak zemin iyileştirmelere başlanarak, bu güzergâhta yol kaplama çalışmalarının 6 km’lik kısımda tamamlanması planlanıyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Kara, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Metin Bükülmez çalışanlarla bir araya geldi.

Ekiplere kolaylıklar dileyen Ünlüce, Ayvalı mahallesi sakinlerinin yol sorununun en kısa zamanda çözüleceğini, güvenli ve konforlu yol ile sorunun ortadan kalkacağını söyledi.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe de, “Ayvalı mahallemiz ilçemizin nüfus yoğunluğu bakımında oldukça fazla olan bir yer. Doğal olarak hemşerilerimizin sıklıkla kullandığı yolumuz günümüz koşullarına uygun hale gelmesi çok önemliydi. Çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen ve Genel Sekreterimiz Ayşe Ünlüce’ye çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Ayvalı mahalle yolunda süren çalışmaların 2023 yaz döneminde tamamlanarak yolun ulaşıma açılacağını belirttiler.