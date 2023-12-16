Ayvalık Üretimevleri aile bütçesine katkı sağlıyor

Balıkesir Ayvalık Belediyesi Mahalleevleri'nde kadınların ürettiği el emeği göz nuru eşyalar yılbaşı pazarında satışa çıktı.BALIKESİR (İGFA) - Mahalleevleri çatısı altında kadınların ürettiği birbirinden renkli el emeği göz nuru ürünlerin bulunduğu Yılbaşı Pazarı’nı eşi Canan Ergin ile birlikte ziyaret eden Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Dr. Fazıl Doğan (At Arabacılar) Meydanı'nda eski Aşevi'nde açılan stantlardan yeni yıl hediyeleri satın aldı.

Başkan Ergin, "Sevdiklerinize yılbaşı öncesi el emeği ürünler hediye etmek hem de Mahalleevlerimizdeki kadın üreticilerimize destek olmak için 24 Aralık’a kadar Perşembe ve Cumartesi günleri, 24 Aralık’tan itibaren ise her gün saat 17.00'ye kadar kadar Yılbaşı Pazarı’nı ziyaret edebilirsiniz" dedi.