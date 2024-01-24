Ayvalık'taki evi önünde Uğur Mumcu'ya anma

24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için ölümünün 31'inci yıl dönümünde Ayvalık'taki evinin önünde anma töreni düzenlendi.BALIKESİR (İGFA) - Gazeteci-yazar Uğur Mumcu 31. ölüm yıldönümünde Ayvalık’taki evi önünde anıldı.

Çok sayıda Ayvalıklı, Mumcu'nun evinin bulunduğu Armutçuk son durak mevki, Tapu Kadastro Evleri Sitesi’nin bahçesinde bir araya geldi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra anma törenine siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uğur Mumcu’nun şiirlerinin de seslendirildiği törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, faillerin ortaya çıkarılamadığını anımsatarak, "Ne yazık ki, bu ayıp hala devam ediyor. Uğur Mumcu, Türk basınının en cesur kalemlerindendi. Yayımladığı araştırma dosyaları, köşe yazıları ve kitaplarıyla, gerçekleri bize aktardı. Cumhuriyet ve aydınlanma karşıtı tüm odakların üzerine korkmadan gitti. Ülkemizde laik, tam bağımsız Türkiye mücadelesi veren onlarca aydınımız susturulmak için katledildi. 31 yıl önce bizden alınan Uğur Mumcu da, gerçeğin halka iletilmesi, yolsuzlukların, haksızlıkların bilinmesi için kalemini kılıç gibi kullandı. Faili meçhul bir cinayetle yaşamdan kopartılan Uğur Mumcu’yu, Adalet ve Demokrasi şehitlerimizi unutmayacağız. Onun deyimiyle vurulduk ey halkım unutma bizi diye haykırıyor ve bu cinayetin aydınlatılmasını her zaman olduğu gibi hala sabırla bekliyoruz” diye konuştu.

Tören, Başkan Ergin’in konuşması sonrasında vatandaşların, Uğur Mumcu’nun evinin önüne yüzlerce karanfil bırakılmasıyla sona erdi.