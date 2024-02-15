Ayşegül Asar 'Hatıran Yeter'le geri dönüyor

Daha önce "Mahallenin Muhtarları" dizisinde canlandırdığı İrem karakteri ile seyircinin kalbinde taht kuran güzel oyuncu Ayşegül Asar'ın rol aldığı "Hatıran Yeter" filmi 16 Şubat'ta vizyona giriyor!İSTANBUL (İGFA) - Filmde Nevin karakterini başarıyla canlandıran Ayşegül Asar'ın yanı sıra Aytaç Şaşmaz, Sümeyye Aydoğan, Belçim Bilgin, Ferit Aktuğ ve Burak Sevinç gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren yapım, seyircilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Filmin çekimlerinin tamamlanmasının ardından Ayşegül Asar, bu filmi izleyen herkesin kendinden bir şeyler bulacağını belirterek, "Çok büyük emeklerle çekildi filmimiz, Berton Medya ailesi olarak herkes üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Şimdiden iyi seyirler ve bol gişeler diliyorum" dedi.