Ayşe Kulin Antalya'da edebiyatseverlerle buluştu
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya Lisesi ve Mezunları Vakfı, Antalya Kaleiçi Rotary Kulübü’yle düzenlediği 4 Mevsim 4 Yazar buluşmasının yaz konuğu Ayşe Kulin oldu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Lisesi ve Mezunları Vakfı ile Antalya Kaleiçi Rotary Kulübü’nün ‘Okur Yazar Antalya’ projesi kapsamında Muratpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlediği ‘4 Mevsim 4 Yazar’ bulaşmasına Türkiye’nin en çok okunan yazarlarından Ayşe Kulin konuk oldu.
Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen buluşmada Kulin, geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan Adı: Aylin, televizyona uyarlanan Gece Sesleri ve Veda’yla devam eden yazma serüvenini edebiyatseverlerle paylaştı.
Yoğun ilgi gören söyleşiyi, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın eşi Ümran Uysal, gazeteci, yazar ve belgeselci Tuluhan Tekelioğlu ilgiyle takip etti.
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