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‘Aynı Bahçenin Farklı Çiçekleri’ BAREM’de buluştu

YAŞAM 04.12.2022, 08:25
‘Aynı Bahçenin Farklı Çiçekleri’ BAREM’de buluştu

Bursa'nın Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (BAREM) düzenlenen ‘Aynı Bahçenin Farklı Çiçekleriyiz’ programında engelli vatandaşlarla bir araya geldi.BURSA (İGFA) -  Bursa’da yüzlerce engelli, yaşlı ve Alzheimer hastasının yaşamına değer katacak BAREM, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Zehra Altınöz, belediye başkan yardımcıları ve müdürleri ile çok sayıda engelli vatandaş ve ailelerinin katıldığı programda renkli görüntüler yaşandı. 

Demirtaş’ta 14 bin 162 metrekare alan üzerine inşa edilen BAREM’in 200 yaşlı, 150 engelli, 150 Alzheimer hastası olmak üzere toplamda 500 kişiye hizmet vereceğine dikkat çeken Başkan Mustafa Dündar, özel projede huzurevi, sosyal donatı alanları, modern bakım ve rehabilitasyon merkezleri ile ailelerin kendilerine özel zaman ayıracakları bölümler bulunduğunu belirtti.

Osmangazi’de tüm engelleri aştıklarını ifade eden Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak, diğer tüm belediyelerin yaptığı rutin hizmetleri en iyi şekilde yapıyoruz. Hatta kurum farkı gözetmeksizin, vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu eğitim, sağlık, spor çevre ve güvenlik gibi yaşamı doğrudan ilgilendiren her konuda hizmet üretmeye de azami gayret gösteriyoruz. Yerel yönetimlere örnek gösterilen pek çok başarılı projeyi hayata geçirdik” dedi. 

16 YILLIK TECRÜBENİN ESERİ

Osmangazi Belediyesi olarak, sadece engelliler gününde değil, yılın 365 gününü engelliler günü olarak kabul ederek hizmet ürettiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Pandemi sürecinde OBAM kapalı kalınca, sizlerden gelen talep bu merkezin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizler de, sosyal belediyecilikte zirve dediğimiz bu merkezi, BAREM’i inşa ettik ve hizmete açtık. Bu tesis, bizim, OBAM ile elde ettiğimiz 16 yıllık tecrübemizin sonucu ortaya çıkmış bir merkez. Hem fiziki, hem kullanım olarak engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlarımıza en iyi hizmet sunacak şekilde tasarlanıp inşa edildi. Herkes konuşur, Osmangazi yapar. Bu konuda da son derece iddialıyız. Çünkü, yaptığımız hizmetler, eserler ortada” diye konuştu. 

BAREM’in üç farklı bölümden oluştuğunu, yaşlı, engelli ve Alzheimer hastalarının faydalanacağı merkezin yapımı kadar, işletilmesi konusunda da son daraca hassas davrandıklarını söyleyen Dündar, bu konuda Darülaceze’yi kendilerine örnek aldıklarını söyledi. Başkan Mustafa Dündar, “Türkiye’nin en önemli kurumlarından Darülaceze gibi kalıcı ve başarılı bir işletim sistemi kurmak için çalışıyoruz. Bunlar, Osmangazi Belediyesi olarak bizlerin sosyal devlet olmanın gereği yapmış olduğumuz çalışmalar. Vatandaşlarımız talep ediyor, bizler yapıyoruz. Bu hizmetleri yaparken, bizlere sahip çıkan, desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Burası Bursa’nın bir eseri ve bunu yaşatmak, koruyup kollamak bizler kadar vatandaşlarımızın da görevi. İnşallah sonsuza kadar yaşayacak bir hizmet olur. Bu vesileyle de siz değerli kardeşlerimin, Dünya Engelliler Gününü kutluyor, her gününüz bayram olsun diyorum” diye konuştu.            

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden Sosyal Hizmet Uzmanı Reis Sanatçı’nın semineri ile başlayan etkinlikte; engelli ailelerin sosyal, ekonomik, hukuki haklarından bahsedildi. Daha sonra dev projenin ilk açılan bölümü olan Osmangazi Engelli Bakım Merkezi’nde (OBAM) eğitim gören vatandaşların şiir, tiyatro, dans ve müzik alanlarındaki çeşitli gösterileri sergilendi. Yüzleri gülümseten programın sonunda ise üyelerle yakından ilgilenen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, engelsiz buluşmanın gelecek yıllarda devam edeceğini söyledi. 

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