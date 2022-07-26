Aydınlılar Söke'deki yangın için seferber oldu

Aydın'ın Söke İlçesi Argavlı mevkinde çıkan yangın bölgesine gelen iş insanı Ramazan Subaşı burada alevlere müdahale eden ekiplere simit, su, meyve suyu ve kek dağıtarak sahada çalışan ekiplere destek oldu.Büyükşehir Medya / AYDIN (İGFA)- Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangına müdahale eden saha personele Aydınlılardan da destek geldi.

İş insanı Ramazan Subaşı, sabah saatlerinde yangın bölgesine gelerek alevlerle mücadele eden ekiplere destek oldu. Artan sıcaklık ve düşen nem oranları ile birlikte her an orman yangını tehdidiyle karşı karşıya kalınabileceğini ifade eden Subaşı, "Vatandaşlarımız bu konuda çok dikkatli olmalı. Ormanlık ve kuru otların bulunduğu alanda en ufak bir kıvılcım büyük bir yangına sebep olabilir. Bu sebeple yolda seyir halindeyken yollara izmarit atılmaması, ormanlık alanlarda mangal ve ateş yakmaması önem arz etmektedir. Ormanlık alanda görülen dumanlar 112 acil çağrı merkezine bildirilmelidir" dedi

Tek temennilerinin yangının bir an önce kontrol altına alınıp daha fazla ağaç, bitki örtüsü ve hayvanlarımıza zarar gelmemesi olduğunu söyleyen Subaşı, bölge sakinlerine ve Aydın halkına 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.