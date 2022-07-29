Aydınlı çocuklar yüzme öğreniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi her gün yüzlerce sporcuya ev sahipliği yapıyor.

AYDIN (İGFA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın’daki en büyük yatırımlarından olan Atatürk Spor Kompleksi yüzme öğrenmek isteyenler çocukların akınına uğradı. Aileler tesisin temizliğine, verilen eğitimlerin kalitesine ve eğitmelerin ilgisine vurgu yaparken Aydin Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm çocukları spor kompleksine davet etti.

Çocukların ve gençlerin spora yönelmeleri için birçok projeyi hayata geçiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, simdi de Atatürk Spor Kompleksi’nde düzenlediği yüzme kurslarıyla yeni sporcular yetiştiriyor. Aydin Büyükşehir Belediyespor Başkanı Polat Bora Mersin, tesisin iki yıllık pandemi sürecinin ardından tekrar açıldığını söyledi. Mersin, tesise vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtirken yüzlerce sporcunun ve yüzme öğrenmek isteyen çocuğun tesisten faydalandığının altını çizdi.

Ege Bölgesi’ndeki ender tesislerden

Tesisteki olimpik havuzun Ege Bölgesi’ndeki birkaç olimpik havuzdan birisi oldugunun altini çizen Mersin, tesisteki kapalı yüzme havuzunun önümüzdeki hafta içerisinde 750 sporcuyla faaliyete geçeceğinin bilgisini verdi. Tesisin eylül ayı itibarıyla da tam kapasite hizmet vermeye başlayacağını belirten Mersin, “Tesisimiz hafta sonları spor faaliyetlerinden ziyade tam gün halkımıza açık, vatandaşlarımızın da yoğun ilgisi var. Yüzme bilmeyen ya da biraz bilip ilerletmek isteyen herkesi tesisimize bekliyoruz. Bu vesileyle Özlem Başkan’a çok teşekkür ediyoruz” seklinde konuştu.