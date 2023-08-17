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Aydın Valisi Canbolat'tan ilk ziyaret Adnan Menderes Müzesi'ne
YAŞAM 17.08.2023, 17:42
Aydın Valiliği'ne atanması sonrasında dün Bursa'dan ayrılarak aynı gün yeni görev yeri Aydın'da mesaiye başlayan Vali Yakup Canbolat, ilk ziyaretini Adnan Menderes Müzesi'ne gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Aydın'ın çiçeği burnunda yeni Valisi Yakup Canbolat, Adnan Menderes Müzesi'ni gezdi.
Adnan Menderes Müzesi ve rekreasyon alanında incelemelerde bulunan Vali Canbolat, dün düzenlenen törenle görevine başladığı Aydın'da, ilk incelemesini bu müzeye yaptı.
Vali Canbolat, müzeyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.
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