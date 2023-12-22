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Aydın Sigalı ile tiyatro üzerine sohbet

YAŞAM 22.12.2023, 15:05
Aydın Sigalı ile tiyatro üzerine sohbet

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile “Oyunlar ve Gerçekler” konulu söyleşide bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile “Oyunlar ve Gerçekler” konulu söyleşide buluştu.

Edebiyat öğretmeni Pelin Tümer in önderliğinde okul müdürü İbrahim Işıl’ın destekleriyle gerçekleştirilen panelde öğrenciler ile tiyatro hakkında sohbet eden Sigalı, salondan büyük alkış aldı.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Sigalı, Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile “Oyunlar ve Gerçekler” adlı söyleşide bir araya geldi. Tiyatroculuk ve Tiyatro Sanatı hakkında konuşulan söyleşi karşılıklı soru cevap şeklinde ilerledi. Öğrencilerden “Devletin tiyatroya verdiği katkıdan memnun musunuz?” şeklinde bir soru alan Sigalı, “Ben bir Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni olarak bu soruya kendi kurumumun özelinde cevap vereyim. Kocaeli Şehir Tiyatrosu artık bir prodüksiyon tiyatrosudur. Ve oldukça maliyetli yapımlara imza atabilmektedir. Bunun yanında ise bilet fiyatlarımız oldukça ucuz. Yani burada kazanç insana yatırım olarak gerçekleşir. Bu yüklü maliyetleri maddi bir karşılık beklemeden topluma hizmet olarak sunabilmek ise ancak bu ideali benimsemiş ve insanı odak alan, vizyon sahibi idarecilerimiz tarafından sunulabilir. Bizler Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve mesai arkadaşlarının bu doğrultuda kentimize ve sanatımıza verdiği katkı ve desteklerinden dolayı çok mutluyuz” dedi. Söyleşinin tamamlanmasıyla okul yönetimi Aydın Sigalı’ya çiçek takdim ederek, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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