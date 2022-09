Aydın Nazilli’nin kurtuluşunda ‘Manga’ fırtınası

Aydın'da Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarında sahne alan ünlü rock grubu Manga, Nazilli’yi coşturdu. Belediye meydanında gerçekleşen konsere onbinlerce Nazillili katıldı.AYDIN (İGFA) - Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla 4-5-6 Eylül’de ilçe genelinde etkinlikler düzenlenirken etkinliklerin ikinci günü akşamı Manga, Nazillilerle buluştu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve eşi Aslı Özcan, Manga’ya çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti. Ünlü sunucu Hakan Doğanay’ın şovlarının ardından sahneye çıkan ünlü rock grubu sevilen parçalarını Nazilli için söyledi.

Konser esnasında seyircilerle sürekli iletişim kuran Manga, kendileri için hazırlanan pankartları isteyip tek tek imzaladı. Ankaralı olduklarını hatırlatan ünlü grup, ‘Evdeki Ses’ parçasını seslendirerek Nazilli’yi salladı.

Balkondan konseri izleyen vatandaşlarla konuşan Manga grubu solisti Ferman Akgül, “Şu konserlerde en çok imrendiğim balkonlar oluyor. Vip balkonlar” dedi.

2010 yılında ülkemizi Eurovision şarkı yarışmasında temsil eden ünlü grup orada söyledikleri ‘We Could Be The Same’ şarkısını da seslendirdi.

Konserin sonunda ‘Bir Kadın Çizeceksin’i söyleyen ünlü grup yoğun istek üzerine şarkıyı yeniden okudu. Manga sahne performansıyla on binlerce vatandaşı kendisine hayran bıraktı. Konser sonunda grup üyeleri konserde kullandıkları bagetleri hediye etti.