Aydın Kuşadası'nda 'Umut' için kök hücre bağışı

Aydın'da iş insanı Ramazan Subaşı, 8 yıldır tedavi gören 16 yaşındaki Can Umut Taşkan için donör olma çağrısında bulundu.Büyükşehir Medya / AYDIN (İGFA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Dilek ve Ahmet Taşkan çiftinin aplastik anemi ve Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) hastası oğlu için yapılan umut seferberliği artarak devam ediyor. 8 yıldır AA + PNH tedavisi gören 16 yaşındaki Can Umut Taşkan için acil kök hücre nakli gerekiyor.

İş insanı Ramazan Subaşı, Türk Kızılay Kan birimi tarafından yarın Atatürk Kent meydanında Can Umut Taşkan için düzenlenecek olan bağış kampanyası için çağrıda bulundu.

Tedavi için ilik naklinde başka çare olmadığını belirten Subaşı; Umut kardeşimizin yaşadığı bu süreçte bizlere ihtiyacı var sadece 3 tüp kan ile onu yeniden hayata bağlayabiliriz.

26 Temmuz Salı günü Atatürk Kent Meydanı'nda Kızılay ekiplerinin kontrolünde gerçekleşecek olan kök hücre bağışı kampanyasında bulunacaklarını belirten Subaşı, tüm vatandaşları Umut'a, sadece üç tüp kan vererek 'Can' olmaya davet etti.