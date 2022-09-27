Aydın Efeler'de renkli düğün... Tuz bitene kadar 'Seni Seviyorum' turu

Aydın'da Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Murat Sancaktar, Burcu Canlıtürk ile dünya evine girdi. Düğünde gelenekler de unutulmadı.Kadir KANAT / Büyükşehir Medya (AYDIN İGFA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Murat Sancaktar ile Eşi Burcu Canlıtürk Efeler'de gerçekleşen düğün ile dünya evine girdiler.

Sancaktar ve Canlıtürk ailelerinin yapmış olduğu düğünde davetliler unutulmaz anlar yaşadı.

DÜĞÜN GELENEKLERİ UNUTULMADI

Damadın arkadaşlar gelin almadan sonra baba evinin önünde çeşitli damat işkenceleri yaparak keyifli anlar ortaya çıkardı.

Damada önce menemen yaptıran arkadaşları ardından kova içerisinden ellerini kullanmadan ağzı ile elma aldırmaya çalıştı. Devrelerinin yaptırmış olduğu işkence ise damadın beline tuz bağlayarak gelin arabasının etrafında tuz bitene kadar 'Seni seviyorum Burcu' diyerek tur attırması oldu.

Bu arada her iki ailenin de Aydınlı olması düğünde renkli anlar yaşatırken, davetliler de yöresel oyunlar ve roman havaları ile saatlerce eğlendi.