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Aydın Efeler'de genç kız canına kıymak istedi!
YAŞAM 02.10.2022, 09:43
Aydın'ın Efeler ilçesinde köprüden atlamak isteyen genç kızı polis ekipleri ikna etti.A.Kadir KANAT / Büyükşehir Medya (AYDIN İGFA) - Olay Aydın'ın Efeler ilçesi Denizli Bulvarı üzerinde bulunan Tabakhane Deresi üst geçit köprüsünde meydana geldi.
Saat 05.10 civarında nedeni belli olmayan bir sebeble köprüden atlamak isteyen 21 yaşındaki İ.Ç adlı genç kızı gören vatandaşlar, durumu polis ve acil sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen çok sayıda asayiş ekibi genç kızın sorunlarını dinledi.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda İ.Ç'yi ikna ederek 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.
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