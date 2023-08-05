Aydın Doğan Vakfı geleceğin liderlerini ağırlıyor

Aydın Doğan Vakfı’nın 2017 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği Genç Liderler Yaz Kampı, bu yıl 30 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Kuşadası’nda gerçekleşiyor.AYDIN (İGFA) - Aydın Doğan Vakfı, geleceğin lider adayı kız öğrencilere eğitici program ve uygulamalara katılma fırsatı sunan geleneksel ‘Genç Liderler Yaz Kampı’nı, bu yıl 30 Temmuz – 5 Ağustos tarihlerinde Aydın’ın gözde turizm beldesi Kuşadası’nda gerçekleştiriyor.

‘Güçlü kızlar, güçlü yarınlar’ mottosuyla kadınların iş gücüne daha fazla katılımını destekleyecek projeler yürüten Aydın Doğan Vakfı’nın, 2017 yazından bu yana düzenli olarak gerçekleştirdiği ve yedinci yılında 200’ün üzerinde öğrencinin katılımına ulaşan yaz kampına, bu yıl Balıkesir’den Gaziantep’e, Muğla’dan Adana’ya, İzmit’ten Erzurum’a Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan 16 ilden gelen 22 öğrenci katılıyor.

Atölye çalışmalarında kişisel gelişim imkanı

Geleceğin kadın rol modelleri ve öz güvenli lider adayları, her yıl Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen Genç Liderler Yaz Kampında buluşuyor. Kamp boyunca güne spor yaparak başlayan öğrenciler, Liderlik, Proje Geliştirme ve Kişisel Gelişim başlıklarında düzenlenen eğitim ve atölye çalışmalarına katılıyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ilişkin bir eğitim toplantısına giren öğrenciler, günün diğer bölümlerinde alanında uzman kişilerden CV hazırlama, mülakat ve sunum teknikleri, etkili iletişim üzerine seminer alıyor. Kampa katılan öğrenciler tüm bu eğitimlerin çıktısı olarak sosyal fayda yaratacak projeler geliştiriyor. Aydın Doğan Vakfı, Genç Liderler Yaz Kampı sonunda öğrencilerin geliştirdiği projeleri uygulamaya alması için onları desteklemeye devam ediyor.