Aydın Didimli Yağmur dualarla anılacak

Didim’de geçen yıl komşuları tarafından 27 bıçak darbesiyle öldürülen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın ölümünün üzerinden bir yıl geçti. Tayhan ailesi kızları için 27 Temmuz'da Kent Meydanı'nda mevlit okutup lokma hayrı yapacak.Kemal ETLEÇ / Didim Postası (AYDIN İGFA) - Didim’de geçen yıl komşuları tarafından 27 bıçak darbesiyle öldürülen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın ölümün üzerinden bir yıl geçti.

Didim Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken katil, 29 Eylül 2022 günü ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Aradan bir yılın ardından Tayhan ailesi kızları için 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Kent Meydanında mevlit okutup ardından lokma hayrında bulunacak.

Acılı aile bir yıllık geçen sürede kızlarının yokluğuna alışamadıklarını ve acılarının halen taze olduğunu ifade ederek, “Kızımız vahşi bir cinayetle hayattan koparıldı. Geçen sürede anılarıyla yaşıyoruz. Kızımız her zaman bizimler; bu ilk yıl çok zor geçti. Kendisi olmasa da anıları her zaman bizimler; kızımızı dualarla anacağız. Tüm dostlarımız ve Didim halkını hayrımızı bekliyoruz.” dedi.