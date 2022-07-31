Aydın Devlet'te 'beyin anjiografi' işlemi yapıldı

Aydın Devlet Hastanesi, başarılı işlemlerine bir yenisini daha ekledi. Hastanede ilk defa "Beyin Anjiografi" işlemi gerçekleştirildi.Şahin KANAT / Büyükşehir Medya (AYDIN İGFA) - Alınan bilgiye göre, 21 yaşındaki hasta bir yıldır devam eden kollarda güçsüzlük şikayeti ile Aydın Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğine başvurdu. Yapılan beyin ve tetkiklerinde, hastanın beyin sapı ve omuriliğe bası yapan büyük bir kitle saptandı.

Hastanın, kitlenin damarsal kaynaklı da olabileceği, yapılacak olan beyin anjiografisi ile gerekirse kitleyi besleyen damarları kapatarak daha güvenli ameliyat yapılabileceği bilgisi verildi.

Sonrasında kitlenin damarsal yapısını ortaya koymak ve yapılacak ameliyatı daha güvenli hale getirmek için Aydın devlet hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahı Uzmanı Op. Dr. Murat Özcan Yay ve ekibi tarafından, hastaya lokal anestezi eşliğinde kasık damarından girilerek "Beyin Anjiografi" işlemi yapıldı.

Başarılı geçen anjiografi işleminden sonra, ameliyata alındı. Kitle, operasyon ile tamamen çıkarıldı ve hastamızda herhangi bir sekel veya komplikasyon oluşmadan ameliyat tamamlandı.

Hastane bünyesinde uzun zamandır planlamakta olan "Beyin Anjiografi" işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Beyin kanaması ile Hastaneye başvuran hastaların tanı ve tedavisinde de beyin anjiografisi yapma hazırlıklarının devam ettiğini belirten hastane yönetimi; "Hastanemizde ilk defa gerçekleştirilen bu işlemlerde katkıları bulunan Op. Dr. Murat Özcan YAY, Op.Dr. Arda Topçam, Op. Dr. Özer Uyguç, Uzm. Dr. Abdullah Güven, Uzm. Dr. Dilek Soysal Anestezi, Anjiografi ve Ameliyathane Ekibimiz ile Servis ve Yoğun Bakım hemşirelerini tebrik ediyor, başarıları işlemlerinin devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.