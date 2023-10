Aydın'da AK Parti'de kan bağışı çağrısı

AK Parti Aydın İl Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ramazan Subaşı, vatandaşlara Türk Kızılayı’na kan bağışı yapması konusunda çağrıda bulundu. Kan stoklarında azalma olduğunu vurgulayan Subaşı, “Verdiğiniz 1 ünite kan, 3 kişinin hayatını kurtarabilir, kan acil değil sürekli ihtiyaçtır.” dedi.AYDIN (İGFA) - Aydın’da siyaset dünyasının sevilen isimlerinden biri olan AK Parti Aydın İl Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Ramazan Subaşı, anlamlı bir çağrı yaptı. Siyasi hayatında ortaya koyduğu birleştirici yönüyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Subaşı, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Mesajında Subaşı, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemiz ve Dünyanın her köşesinde aktif görev üstlenen Türk Kızılayı ihtiyaç sahiplerinin ve korunmasız insanların yüzünü güldürürken özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan faaliyetleriyle gurur verici başarılara imza atmaktadır. Dünyanın dört bir tarafındaki muhtaç insanlara karşılık beklemeksizin bereket yüklü yardım elini uzatan ve dünyanın en köklü, en güçlü yardım teşkilatlarından biri olan Kızılay teşkilatımız ile ne kadar gurur duysak azdır. Halkımızdan aldığı güç ve destekle gerek yurt içinde ve gerek yurt dışında meydana gelen her felaketin ardından dil, din, ırk ve renk ayrımı gözetmeden muhtaç insanlara yardım ulaştırmak, Türk Kızılayı’nın hizmet anlayışının temelini oluşturmaktadır. Bu vesileyle Milletimizin hayır ve yardım elini, azimle ülkemizin ve dünyanın her köşesine uzatarak birçok cana umut olan, bir buçuk asırdır hilalimizi gururla dalgalandıran Türk Kızılay'ımızın 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası’nı kutluyor, 155 yıldır en zor anlarımızda kurtarıcımız olan Kızılay kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.”